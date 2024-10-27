الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المخيبة ويخسر من وست هام 2-1 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - خسر فريق مانشستر يونايتد من نظيره وست هام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح التسجيل لـ وست هام اللاعب كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 73 فيما تعادل كاسيميرو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جارود بوين هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد.

تشكيل وست هام

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة أيضا.

هل يرحل جوميز عن الزمالك لهذا السبب ؟ التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.