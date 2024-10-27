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الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المخيبة ويخسر من وست هام 2-1 - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المخيبة ويخسر من وست هام 2-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المخيبة ويخسر من وست هام 2-1 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - خسر فريق مانشستر يونايتد من نظيره وست هام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح التسجيل لـ وست هام اللاعب كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 73 فيما تعادل كاسيميرو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جارود بوين هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام 

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد.

 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎國寳 萬 STARTING XI. ONANA 24 MAZRAOUI 3 DE LIGT 4 MARTINEZ 6 B.FERNANDES 8 HOJLUND 9 R ASHFORD 10 ERIKSEN 14 GARNACHO 17 CASEMIRO 18 DALOT 20 Snapdr SUBSTITUTES BAYINDIR, AMASS, EVANS. LINDELOF, FLETCHER, UGARTE, AMAD, WHEATLEY, AMAD,WHEATLEY,ZIRKZEE ZIRKZEE‎‏'‏‏

تشكيل وست هام 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة أيضا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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