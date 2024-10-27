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مرموش أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة فرانكفورت ويونيون برلين بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

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مرموش أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة فرانكفورت ويونيون برلين بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

مرموش أساسيا، التشكيل الرسمي لمباراة فرانكفورت ويونيون برلين بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - أعلن فريقا آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين، تشكيل فريقهما للمباراة المقرر لها ان تقام بينهم مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني، على ملعب " آندر آلتن فورستيري".

وتواجد عمر مرموش المحترف المصري في صفوف فريق فرانفكورت في التشكيل الأساسي لفريق أمام يونيون برلين. 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

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تشكيل يونيون برلين أمام آينتراخت فرانكفورت 

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موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين في الدوري الألماني


تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين في الدوري الألماني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 


القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين 


تذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين  عبر قناة beIN Sports HD 4.


ويحتل يونيون برلين المركز الخامس في جدول البوندسليجا، برصيد 14 نقطة، في حين أن آينتراخت فرانكفورت لديه 13 نقطة في المركز السادس.

 

ويعتمد آينتراخت فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش، الذي يتصدر جدول هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

 

 

 كشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات جديدة بشأن مستقبل عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد تلقيه عدة عروض للرحيل عقب تألقه منذ انطلاق الموسم الجاري.

 

ووفقًا لشبكة time talk الإنجليزي، فإن مسؤولي آينتراخت فرانكفورت، عقدوا جلسة مع عمر مرموش لحسم مصيره مع الفريق، في ظل تلقيه عدة عروض للرحيل خلال الفترة الحالية.

 

وأوضحت الشبكة، أن مسئولي النادي أكدوا تمسكهم باستمرار عمر مرموش، إذ لا توجد لديهم نية للتفريط في خدماته، خاصة مع دوره المؤثر والحاسم رفقة الفريق في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب دينو توبمولر.

 

 

واختتمت الشبكة، أن فرانكفورت سيفكر في التخلي عن عمر مرموش حال وصول عرض مغرٍ إلى النادي، وذلك من أجل الاستفادة المادية، وتحقيق رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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