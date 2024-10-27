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الرياضة - 06:52 - مشاهدة مباراة أرسنال وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:52 - مشاهدة مباراة أرسنال وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:52 - مشاهدة مباراة أرسنال وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - بث مباشر لمباراة أرسنال وليفربول مساء اليوم الموافق 27 من أكتوبر 2024، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يقوده الدولي المصري محمد صلاح، إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط في مشواره للتتويج باللقب.

ويأمل الريدز في العودة لصدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، والذي يتربع عليها نادي مانشستر سيتي، أملاً في تعثر الأخير خلال الجولة الحالية.

وعلى الجانب الأخر يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، إلى تحقيق الفوز على منافسه الشرس ليفربول، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى دهاء المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا.

يأتي فريق آرسنال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

بينما يحل فريق ليفربول في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 برصيد 21 نقطة، من 7 انتصارات وخسارة.

بث مباشر لمباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة أرسنال وليفربول مساء اليوم الموافق 27 من أكتوبر 2024، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تذاع مباراة آرسنال وليفربول عبر مجموعة قنوات بين سبورت القطرية والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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