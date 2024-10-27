أرسنال بالقوة الضاربة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - ليفربول ضد أرسنال، أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول اليوم الأحد، بملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل آرسنال أمام ليفربول

تشكيل ليفربول أمام أرسنال

موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول

وتنطلق مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول

تذاع مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN sports HD 1.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدف دون مقابل، ويمتلك 23 نقطة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ21 نقطة، يليه أستون فيلا بـ18 نقطة، ثم أرسنال بـ17 نقطة.

سجل تهديفي مميز لمحمد صلاح أمام أرسنال

ويمتلك محمد صلاح سجلا تهديفيا مميزا أمام آرسنال وذلك قبل مباراة الليلة بين ليفربول والجانرز في البريميرليج.

ويعد آرسنال واحدًا من 5 فرق سجل الدولي المصري في مرماها أكثر من عشرة أهداف، إلى جانب مانشستر يونايتد (15 هدفًا)، توتنهام (12)، وست هام يونايتد (12)، ومانشستر سيتي (11).

ماذا قدم محمد صلاح أمام آرسنال؟

بدأ شغف محمد صلاح بالتسجيل ضد أرسنال قبل أكثر من عقد، حينما سجل لصالح تشيلسي هدفه السادس في فوز ساحق 6-0 في مارس 2014، الذي وافق المباراة الألف للفرنسي أرسين فينجر كمدرب للفريق.

وسجل نجم ليفربول أيضًا في كلتا مباراتي موسم 2017-18 أمام أرسنال، وكان هذا آخر موسم سجل فيه في كلتا المواجهتين، لكن لم يمر موسم من دون أن يحرز هدفًا في شباك الجانرز منذ سبعة أعوام.

وقد سجل قائد منتخب مصر هدف الريدز الوحيد في التعادل 1-1 بملعب "أنفيلد" خلال موسم 2023-24، لكن غاب عن الخسارة بنتيجة 3-1 في استاد الإمارات بسبب إصابة عضلية. خلال لقاءات أخرى، سجل هدفًا في تعادل 2-2 في موسم 2022-23، لكنه أهدر ركلة جزاء نادرة أثارت دهشة المدرب يورغن كلوب.

يُذكر أن جميع مساهمات محمد صلاح المباشرة أمام آرسنال جاءت في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يشارك في هزيمة ليفربول بركلات الترجيح في درع المجتمع 2020، أو في نصف نهائي كأس الرابطة في موسم 2021-22، وغاب أيضًا عن مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث موسم 2024، بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

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