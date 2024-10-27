محاضرات وتدريبات مكثفة لحكام الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - واصلت لجنة الحكام الفرعية بمنطقة الإسماعيلية لكرة القدم برئاسة أحمد أبو الرجال وعضوية محمد فتحي مدير ادارة اللجنة ومجدي امبابي المعد البدني والمونديالي محمد حسن المحاضر الفني للجنة فاعليات تدريب وتثقيف الحكام بالمنطقة، استعدادا لبدء الموسم الكروي الجديد.

تقام فعاليات المعسكر يومان ضمن الأسبوع، حيث يخصص اليوم الأول للنظري ويتم تطبيقه بالعملي في اليوم الثاني، لتطبيق كافة التعليمات والشرح الفني على ارضية الملعب لوصول الحكام لأعلى مستوى تحكيمي.

المونديالي محمد حسن يحاضر حكام الإسماعيلية

وتعكف اللجنة خلال لقائها مع الحكام والتي تعتبر منطقة الإسماعيلية من اكثر المناطق حظوظا بتواجد ابنا من ابنائها وهو الحكم المونديالي محمد حسن المحاضر الفني الذي يتمتع بخبرات وكفاءة عالية اكتسبها خلال مسيرته التحكيمية، بعدما مثل مصر في المحافل الدولية والافريقية لكرة الصالات

محاضرات تثقيفية وعملية لحكام الإسماعيلية

وقامت لجنة الحكام بالإسماعيلية بتنظيم محاضرات تثقيفية وعملية مكثفه لجميع الحكام بمختلف درجاتها وذلك للإرتقاء بمستوى أداء الحكام والعمل علي جميع الاخطاء التي يقع فيها الحكام، كما تم فتح نقاشا واسعا بالإستماع لكل أسئله الحكام حول تعديلات ومفاهيم قانون كرة القدم وتعديلاتها.

وتواجد ضمن فريق العمل عزة الطحاوي المراقب والمحاضر بالاتحاد المصري لكرة القدم التي تقدم كافة خبراتها حيث تؤكد دائما حرصها الكامل على دعم حكام الإسماعيلية.

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