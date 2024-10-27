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الرياضة - 06:30 - آرسنال ضد ليفربول.. التشكيل الرسمي لصدام الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:30 - آرسنال ضد ليفربول.. التشكيل الرسمي لصدام الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:30 - آرسنال ضد ليفربول.. التشكيل الرسمي لصدام الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:30 مساءً - آرسنال ضد ليفربول.. أعلن الثنائي ميكيل أرتيتا وآرني سلوت عن التشكيل الرسمي الذي يخوض صدام آرسنال ضد ليفربول، اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الإمارات» معقل كتيبة ميكيل أرتيتا.

آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال مباراة اليوم أمام ليفربول، وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 17 نقطة من 8 مباريات خاضها الجانرز في البريميرليج حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة لكتيبة أرتيتا.

آرسنال وولفرهامبتون

على الجانب الآخر، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على آرسنال، وهو يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة من 8 مباريات خاضها الريدز في البريميرليج حتى الآن، بواقع 7 انتصارات وهزيمة وحيدة لرفقاء محمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي

تشكيل ليفربول ضد آرسنال
في حراسة المرمى كيليهير
في خط الدفاع آندري روبيرتسون فيرخل فان دايك إبراهيما كوناتي ترينت ألكسندر أرنولد
في خط الوسط لويس دياز أليكسيس ماك أليستر جونز ريان جرافينبرخ
في خط الهجوم نونيز محمد صلاح

تشكيل آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل آرسنال على النحو التالي

تشكيل ليفربول ضد آرسنال
في حراسة المرمى دافيد رايا
في خط الدفاع بن وايت ميرينو جابرييل تيمبر
في خط الوسط لياندرو تروسارد توماس بارتي ديكلان رايس جابرييل مارتينيلي
في خط الهجوم كاي هافيرتز بوكايو ساكا

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2024-205، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ليفربول، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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