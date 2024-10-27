محمد عبد المنعم يقود نيس في مواجهة موناكو بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - تواجد المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم في تشكيل فريقه نيس لمواجهة موناكو، مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

تشكيل نيس ضد موناكو

تعادل نيس مع نانت في آخر المواجهات

انتهت مباراة نانت ضد نيس وبمشاركة مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، بنتيجة 1/1، في اللقاء الذي جرى على ملعب لا البوجوار، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

سجل ماتيس أبلين هدف نانت في الدقيقة 67، وتعادل إيفان جويساند لفريق نيس في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نانت المركز التاسع برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي نيس في المركز الثامن بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

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