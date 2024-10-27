الرياضة - 06:14 - تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي.. موقف محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - نيس ضد موناكو.. أعلن المدرب الفرنسي فرانك هايس، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، الذي يخوض مباراة موناكو اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أليانز ريفييرا» معقل رفقاء محمد عبد المنعم.

نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، مباراة موناكو اليوم، وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك برصيد 10 نقاط من 8 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، بواقع انتصارين وهزيمتين و 4 تعادلات لرفقاء محمد عبد المنعم.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو ضيفًا ثقيلًا على نيس، وهو يحتل وصافة ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة من 8 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، متساويًا مع باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، بواقع 6 انتصارات وتعادلين.

تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم

وجاء تشكيل نيس على النحو التالي