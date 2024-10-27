توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 06:14 - تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي.. موقف محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:14 - تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي.. موقف محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:14 - تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي.. موقف محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - نيس ضد موناكو.. أعلن المدرب الفرنسي فرانك هايس، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، الذي يخوض مباراة موناكو اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أليانز ريفييرا» معقل رفقاء محمد عبد المنعم.

نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، مباراة موناكو اليوم، وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك برصيد 10 نقاط من 8 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، بواقع انتصارين وهزيمتين و 4 تعادلات لرفقاء محمد عبد المنعم.

محمد عبد المنعم

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو ضيفًا ثقيلًا على نيس، وهو يحتل وصافة ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة من 8 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، متساويًا مع باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، بواقع 6 انتصارات وتعادلين.

تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم

وجاء تشكيل نيس على النحو التالي

تشكيل نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي اليوم
في حراسة المرمى مارسين بولكا
في خط الدفاع جوناثان كلوس محمد عبد المنعم مويس بومبيتو لوشيت
في خط الوسط روساريو هشام بودوي شو علي العابدي
في خط الهجوم جوساند بوجا
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق