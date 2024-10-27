الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على توتنهام بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - تقدم فريق كريستال بالاس على نظيره توتنهام، بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف كريستال بالاس عن طريق المهاجم جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 30.

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام توتنهام

وفي نفس الجولة يحل ليفربول ضيفًا على آرسنال اليوم الأحد، بملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول

وتنطلق مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول

تذاع مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN sports HD 1.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدف دون مقابل، ويمتلك 23 نقطة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ21 نقطة، يليه أستون فيلا بـ18 نقطة، ثم آرسنال بـ17 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.