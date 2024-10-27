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شوط أول سلبي بين مان يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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شوط أول سلبي بين مان يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين مان يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:58 مساءً - تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام 

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد.

 

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تشكيل وست هام 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، فينما يحتل وست هام المركز الـ16 برصيد 8 نقاط.

وفي نفس الجولة يحل ليفربول ضيفًا على أرسنال اليوم الأحد، بملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

 

موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول


تنطلق مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول

تذاع مباراة أرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN sports HD 1.

 

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدف دون مقابل، ويمتلك 23 نقطة.

 

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ21 نقطة، يليه أستون فيلا بـ18 نقطة، ثم آرسنال بـ17 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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