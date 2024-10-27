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الرياضة - 05:51 - فرصة غريبة مُهدرة في مباراة وست هام ضد مان يونايتد «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:51 - فرصة غريبة مُهدرة في مباراة وست هام ضد مان يونايتد «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - فرصة غريبة مُهدرة في مباراة وست هام ضد مان يونايتد «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:51 مساءً - وست هام ضد مان يونايتد.. أهدر ديوجو دالوت فرصة هدف محقق أمام وست هام، لصالح فريق مانشستر يونايتد، في المباراة التي تٌجرى حاليًا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

وانطلقت مباراة وست هام ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «لندن الأولمبي» معقل المطارق.

فرصة غريبة مهدرة في مباراة وست هام ضد مان يونايتد

- وتمكن الظهير البرتغالي دالوت من مراوغة فابيانسكي حارس وست هام، ليصبح المرمى خالي أمام لاعب اليونايتد ولكنه رفض تسجيل الهدف في فرصة غريبة لفريق مانشستر يونايتد.

وست هام ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا على وست هام اليوم، وهو يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 11 نقطة من 8 مباريات خاضها «الشياطين» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وثلاث هزائم، وسقط في فخ التعادل خلال مباراتين.

مانشستر يونايتد

بينما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام، مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد، وهو في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 8 نقاط من 8 مباريات خاضها «المطارق» في البريميرليج حتى الآن، بواقع انتصارين وأربع هزائم، وسقط في فخ التعادل خلال مباراتين.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وست هام
في حراسة المرمى أندريه أونانا
في خط الدفاع ديوجو دالوت ماتياس دي ليخت ليساندرو مارتينيز نصير مزراوي
في خط الوسط برونو فيرنانديز كريستيان إريكسين كاسيميرو ماركوس راشفورد
في خط الهجوم أليخاندرو جرناتشو راسموس هويلاند

تشكيل وست هام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل وست هام على النحو التالي

تشكيل وست هام ضد مانشستر يونايتد
في حراسة المرمى لوكاس فابيانسكي
في خط الدفاع إيمرسون بالميري ماكس كيلمان كونستانتينوس مافروبانوس وان بيساكا
في خط الوسط إيدرسون ألفاريز جوديو رودريجز كارلوس سولير جارود بوين
في خط الهجوم لوكاس باكويتا ميشايل أنتونيو
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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