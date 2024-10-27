الرياضة - 05:51 - شاهد.. العين يحفز لاعبيه برسالة قوية قبل مواجهة الأهلي «من أجل الأمة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:51 مساءً - الأهلي ضد العين.. وجه نادي العين الإماراتي رسالة نارية للاعبيه وذلك قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ربع نهائي بطولة العالم للأندية كأس إنتركونتنينتال 2024-2025.

الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال

وتتجه أنظار عشاق الكرة العربية والمصرية صوب أرضية ستاد القاهرة الدولي، والذي يحتضن صدام ناري وديربي عربي بين الأهلي والعين الإماراتي، وذلك في ثاني مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال هذا العام 2024.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة العين الإماراتي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، وهو معنوياته مرتفعة، وذلك عقب حصد لقب السوبر المصري، كما يتسلح الأحمر بعاملي الأرض والجمهور في تلك المواجهة النارية من أجل خطف بطاقة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، وبطل دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، مباراة الأهلي، عقب افتتاح بطولة كأس إنتركونتيننتال، بفوز كاسح على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزليندي بسداسية مقابل هدفين على ملعب «هزاع بن زايد» خلال شهر سبتمبر الماضي.

رسالة نارية من العين الإماراتي قبل مواجهة الأهلي

ونشر نادي العين فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الأحد، قائلًا: «بطموحات عالميـة.. هيّا بنا إلى القاهـرة.. من أجل الأمة».

موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد العين، وذلك في ثاني مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال هذا العام 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتيننتال، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.