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الرياضة - 05:34 - التعادل يحسم مباراة بارما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:34 - التعادل يحسم مباراة بارما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:34 - التعادل يحسم مباراة بارما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:34 مساءً - واصل بارما وضيفه إمبولي ابتعادهما عن نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تعادلا بهدف لكل فريق، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وعلى ملعب «إينيو تارديني» تقدم إمبولي بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الفرنسي ويو كوليبالي، مدافع بارما، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35، لكن الكونغولي جابرييل تشاربينتيه منح التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وارتفع رصيد إمبولي إلى 11 نقطة في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع بارما رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر.

ويرجع آخر فوز لإمبولي إلى 20 سبتمبر الماضي، حينما تغلب على مضيفه كالياري بهدفين نظيفين في المرحلة الخامسة للمسابقة.

بينما يعود الانتصار الأخير والوحيد لبارما في البطولة هذا الموسم إلى 20 أغسطس، عندما فاز على ضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف في المرحلة الثانية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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