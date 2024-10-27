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الرياضة - 05:34 - الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:34 - الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:34 - الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:34 مساءً - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد العودة من الإمارات عقب خوض بطولة السوبر المصري، واحتلاله المركز الثاني بعد الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح.

ويعود الزمالك للتدريبات في صباح يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعدادًا لمباراة البنك الأهلي، والمقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويأمل الزمالك في تحقيق بداية قوية ببطولة الدوري المصري الممتاز، وحصد الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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