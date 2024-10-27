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أول رد فعل من كولر بعد انتهاء أزمة كهربا - أخبار كلمتك

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أول رد فعل من كولر بعد انتهاء أزمة كهربا - أخبار كلمتك

أول رد فعل من كولر بعد انتهاء أزمة كهربا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنشر صورته رفقة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

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وكان  النادي الأهلي أعلن مساء أمس في بيان رسمي قبول محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء اعتذار محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عما بدر منه عقب مباراة سيراميكا في بطولة السوبر المصري.

وجاء بيان الأهلي كالتالي: قرر محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي  قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عما بدر منه عقب المباراة الأولي في بطولة السوبر المصري، والسماح له بالانتظام في التدريبات مع زملائه علي أن تكون مشاركته في المباريات وفقا لرؤية المدير الفني. 

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وكان قد سبق وأصدر محمد رمضان قرارا باستبعاد اللاعب من معسكر الأهلي بدولة الإمارات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي بطولة السوبر الأخيرة، لاعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة باللقاء.

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وفي السطور التالية نعرض القيمة السوقية لفريق الأهلي وشقيقه العين الإماراتي قبل المباراة المرتقبة بينهم في كأس إنتركونتيننتال. 

القيمة التسويقية لـ الأهلي والعين 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ النادي الأهلي  30.88 مليون يورو ويعد أغلى لاعبي في قائمة الأحمر هم إمام عاشور ووسام أبو علي بنفس القيمة 3 ملايين يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق العين الإماراتي 48.82 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي الفريق الإماراتي هو المغربي سفيان رحيمي بـ 8 ملايين يورو. 

 

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وتأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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