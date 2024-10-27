الدوري الإنجليزي، تشكيل مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - كشف الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل البلوز لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشيلسي يستضيف نيوكاسل، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة البريميرليج.

تشكيل تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد

وضم تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جميس، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، كول بالمر.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون.

تشكيل نيوكاسل أمام تشيلسي

بينما على الجانب الآخر أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، والذي ضم:

حراسة المرمى: نيك بيبو.

خط الدفاع: فابيان شار، لويس هال، تينو ليفرامينتو، دان بورن.

خط الوسط: ساندرو تونالي، هارفي بارنز، ميجيل ألميرون، برونو جيماريش.

خط الهجوم: جويلينتون، ألكسندر إيزاك.

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