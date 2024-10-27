الدوري الإنجليزي، تشكيل مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - كشف الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل البلوز لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.
تشيلسي يستضيف نيوكاسل، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة البريميرليج.
تشكيل تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد
وضم تشكيل تشيلسي:
حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: ريس جميس، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مالو جوستو.
خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، كول بالمر.
خط الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون.
تشكيل نيوكاسل أمام تشيلسي
بينما على الجانب الآخر أعلن إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، والذي ضم:
حراسة المرمى: نيك بيبو.
خط الدفاع: فابيان شار، لويس هال، تينو ليفرامينتو، دان بورن.
خط الوسط: ساندرو تونالي، هارفي بارنز، ميجيل ألميرون، برونو جيماريش.
خط الهجوم: جويلينتون، ألكسندر إيزاك.
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