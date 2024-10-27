الرياضة - 05:01 - اتحاد الرماية يستقبل وفود الدول المشاركة في بطولة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:01 مساءً - استقبل الاتحاد المصري للرماية، اليوم الأحد، كافة وفود الدول المشاركة في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس إفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى، والتي تقام على الملاعب الدولية لنادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 28 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل.

وذكر المركز الإعلامي للبطولة اليوم الأحد أن اتحاد الرماية يولي أهمية كبيرة للبطولة إذ تجرى بمشاركة 300 رامٍ ورامية وناشئين من 19 دولة من مختلف دول العالم أكدت المشاركة وهم:"البرتغال، وفرنسا، وأمريكا، وبلجيكا، وإيطاليا، والمكسيك، وإنجلترا، والأرجنتين، واليابان، وجمهورية التشيك، وإسبانيا، وسوريا، وليبيا، وأرمنيا، والإمارات، والكويت، والسعودية، ولبنان، ومصر الدولة المستضيفة.

وحرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، على متابعة مراسم استقبال الوفود مع مراعاة توفير كافة سبل الراحة لهم من إقامة ووسائل النقل وميادين التدريب، مع تقديم كافة المساعدات الفنية واللوجيستية لكل الدول الضيوف على أرض مصر، حيث أشادت كافة الوفود علي حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، وسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات وتسهيلات في المطار والتسكين، وتوفير كل سبل الراحة.

وقال إن تنظيم هذه البطولة شرف كبير للرياضة المصرية ورسالة إيجابية قوية لكافة المؤسسات الرياضية في العالم بعد أن حصلت مصر على احترام العالم كله بتنظيم أقوي بطولات للرماية خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن منافسات البطولة تبدأ غداً الإثنين 28 أكتوبر بكأس الرئيس، وفي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، تقام مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك).

وتشتعل المنافسات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية "فيتاسك".

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية "فيتاسك"، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.