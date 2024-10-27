الرياضة - 05:01 - ريال مدريد يدين سلوك جماهيره أمام برشلونة في الكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:01 مساءً - أدان نادي ريال مدريد، في بيان اليوم الأحد، السلوكيات العنصرية التي صدرت أمس خلال مباراة الكلاسيكو من أحد المدرجات في ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال النادي - في بيان عبر موقعه الرسمي: "يدين ريال مدريد بشدة أي سلوك ينطوي على العنصرية أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويأسف بشدة للإهانات التي وجهها بعض المشجعين الليلة الماضية في أحد أركان الملعب".

وتابع: "فتح ريال مدريد تحقيقاً لتحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المؤسفة والدنيئة، ومن أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية ذات الصلة".

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أصدرت بياناً في وقت سابق أكدت فيه إحالة السلوكيات العنصرية بحق لاعبي برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو إلى قسم الكراهية في الشرطة الوطنية وتحديداً إلى المدعي العام للمحكمة منسق وحدة جرائم الكراهية والتمييز في مكتب المدعي العام للدولة.