التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:52 مساءً - أعلن الأسترالي آنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنهام وأوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس تشكيل فريقهما للمباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام توتنهام

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة آرسنال ضد ليفربول في قمة الجولة التاسعة من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول وأرسنال

1. مانشستر سيتي 23 نقطة

2. ليفربول 21 نقطة

3. أستون فيلا 18 نقطة

4. آرسنال 17 نقطة

5. برايتون 16 نقطة

6. نوتينجهام فورست 16 نقطة

7. تشيلسي 14 نقطة

8. توتنهام هوتسبير 13 نقطة

9. برينتفورد 13 نقطة

10. فولهام 12 نقطة

11. بورنموث 12 نقطة

12. نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13. مانشستر يونايتد 11 نقطة

14. ليستر سيتي 9 نقاط

15. إيفرتون 9 نقاط

16. وست هام يونايتد 8 نقاط

17. إبسويتش تاون 4 نقاط

18. كريستال بالاس 3 نقاط

19. وولفرهامبتون نقطتان

20. ساوثهامتون نقطة واحدة



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحل ليفربول ضيفًا على آرسنال اليوم الأحد، بملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول

وتنطلق مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول

تذاع مباراة آرسنال ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN sports HD 1.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدف دون مقابل، ويمتلك 23 نقطة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ21 نقطة، يليه أستون فيلا بـ18 نقطة، ثم آرسنال بـ17 نقطة.

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