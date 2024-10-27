العين الإماراتي قبل مواجهة الأهلي: بطموحات عالمية هيا بنا إلى القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - حرص نادي العين الإماراتي علي توجيه رساله قبل التوجه إلى القاهرة استعدادا لمواجهة النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في كأس الإنتركونتيننتال.

ونشر نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس مقطع فيديو وعلق عليه: بطموحات عالمية هيا بنا إلي القاهرة، من أجل الأمة.

ومن المقرر أن تصل بعثة العين الإماراتي اليوم إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتيفي الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية