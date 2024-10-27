توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

لامين يامال يطلب قميص نجم ريال مدريد سرا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لامين يامال يطلب قميص نجم ريال مدريد سرا - أخبار كلمتك

لامين يامال يطلب قميص نجم ريال مدريد سرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - طلب النجم الشاب لامين يامال، جناح فريق برشلونة، الحصول على قميص أحد نجوم ريال مدريد، أمس السبت، عقب فوز البلوجرانا على غريمه الميرنجي في الكلاسيكو (4-0)، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الليجا.

لامين يامال يطلب قميص روديجر 

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، طلب يامال قميص الألماني الدولي أنطونيو روديجر، مدافع الفريق الملكي، سرا عقب الكلاسيكو.

وأشارت الشبكة إلى أن يامال يعترف بقيمة روديجر، لذا طلب تبادل القمصان معه.

وبات الدولي الإسباني أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الكلاسيكو، وذلك بعمر 17 عاما و106 أيام، عندما زار شباك ريال مدريد أمس.

وسجل لفريق برشلونة في مباراة الأمس كل من: ليفاندوفسكي "هدفان"، ولامين يامال، ورافينيا، في الدقائق 54، 56، 77، و84.

وبهذا الانتصار، يبتعد البارسا بصدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق