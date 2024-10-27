لامين يامال يطلب قميص نجم ريال مدريد سرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - طلب النجم الشاب لامين يامال، جناح فريق برشلونة، الحصول على قميص أحد نجوم ريال مدريد، أمس السبت، عقب فوز البلوجرانا على غريمه الميرنجي في الكلاسيكو (4-0)، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الليجا.

لامين يامال يطلب قميص روديجر

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، طلب يامال قميص الألماني الدولي أنطونيو روديجر، مدافع الفريق الملكي، سرا عقب الكلاسيكو.

وأشارت الشبكة إلى أن يامال يعترف بقيمة روديجر، لذا طلب تبادل القمصان معه.

وبات الدولي الإسباني أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الكلاسيكو، وذلك بعمر 17 عاما و106 أيام، عندما زار شباك ريال مدريد أمس.

وسجل لفريق برشلونة في مباراة الأمس كل من: ليفاندوفسكي "هدفان"، ولامين يامال، ورافينيا، في الدقائق 54، 56، 77، و84.

وبهذا الانتصار، يبتعد البارسا بصدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

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