توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

توقف هذا الأمر المتعلق بخدمة الـ4G بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - القبض على صلاح محسن لاعب النادي المصري بعد حادث مروع في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل أغنية نومي مخاصمني لـ رامي جمال قبل طرحها (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «Watch it» تطرح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدة مناطق بوسط إسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

خبير عسكري: الصراع في لبنان مستمر ولا نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 04:22 - طارق العشري: مباراة الأهلي والزمالك كانت متكافئة والديربي كان مشتعلا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:22 - طارق العشري: مباراة الأهلي والزمالك كانت متكافئة والديربي كان مشتعلا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:22 - طارق العشري: مباراة الأهلي والزمالك كانت متكافئة والديربي كان مشتعلا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:22 مساءً - تحدث طارق العشري نجم الكرة المصرية السابق، عن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي تُوج بها المارد الأحمر، عن طريق ركلات الترجيح.

وأضاف طارق العشري، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: استمتعت بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ومباريات البطولات تجعل تركيز المدرب 100%.

وتابع طارق العشري: الديربي كان مشتعلًا قبل أن يبدأ والزمالك فاز بالسوبر الإفريقي، لذلك جعل كلا الفريقين يريدان الفوز.

وأكمل العشري: أداء الفريقين كان متكافئا لذلك انتهت بركلات الترجيح، وذهبت للزمالك مرة وللأهلي مرة، والأهم هو الحضور المميز الذي رأيناه.

واختتم طارق العشري: الأهلي لديه مباراة قوية مع العين الإماراتي وهناك شد وجذب في هذه المباريات، والجاهزية أكبر للفريق الإماراتي بسبب خوض المباريات في الدوري المحلي والبطولة الآسيوية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق