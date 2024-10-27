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الرياضة - 04:22 - رغم انتهاء أزمته مع كولر.. كهربا يغيب عن لقاء العين الإماراتي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:22 - رغم انتهاء أزمته مع كولر.. كهربا يغيب عن لقاء العين الإماراتي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:22 - رغم انتهاء أزمته مع كولر.. كهربا يغيب عن لقاء العين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:22 مساءً - قال الإعلامي كريم رمزي، إن محمود عبد المنعم كهربا لن يتواجد في قائمة الأهلي لمباراة العين الإماراتي، رغم انتهاء الأزمة.

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: تحليلي الشخصي أن كولر لن يعتمد على كهربا خلال الفترة المقبلة، ولن يُشارك وهو ما عاهدناه من المدرب خلال الفترة الماضية.

وواصل كريم رمزي، أن محمد رمضان أبلغ كهربا أنه تم رفع العقوبة الفنية، لكن العقوبة المالية ستظل موجودة، وهي غرامة المليون جنيه.

واختتم كريم رمزي: لاعبو الأهلي الكبار يحاولون إقناع محمد رمضان، برفع العقوبة المالية أو تخفضيها، بعد اعتذار اللاعب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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