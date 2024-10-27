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الرياضة - 04:22 - محمد عبد الجليل: الأهلي سيفوز على العين.. والأهم هو عودة الفريق للانضباط - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:22 - محمد عبد الجليل: الأهلي سيفوز على العين.. والأهم هو عودة الفريق للانضباط - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:22 - محمد عبد الجليل: الأهلي سيفوز على العين.. والأهم هو عودة الفريق للانضباط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:22 مساءً - قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن العين فريق قوي هجوميًا وسنرى من خلال هذا اللقاء هل الأهلي استعاد توازنه أم لا، خاصة وأن المباراة في ستاد القاهرة.

وأضاف محمد عبد الجليل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الأهلي سيفوز على العين بهدفين، وسنرى معدن اللاعبين، وما يعجبني في الأهلي هو عودة الأهلي للمبادئ وما شعرناه من قرارات محمد رمضان.

واختتم محمد عبد الجليل: قرارات محمد رمضان ضد كهربا، وكذلك انضباط إمام عاشور وقص شعره، يُظهر حالة الانضباط داخل النادي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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