موعد الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - يعقد الاجتماع الأمني لمباراة النادي الأهلي والعين الإماراتي في الساعة الحادية عشرة صباح غدٍ الاثنين؛ للاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بمباراة ‏الفريقين في بطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

و يعقد الاجتماع الفني في حضور ممثلي الأجهزة الأمنية، والمنسقين الأمنيين لكلا الناديين، لوضع الترتيبات الأخيرة الخاصة بالمباراة.‏

وحرص سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على التواصل مع مسئولي نادي العين الإماراتي؛ للاطمئنان على كافة الأمور ‏الخاصة بالبعثة، والتأكيد على بذل كافة الجهود الممكنة، والعمل على توفير كل سبل الراحة للبعثة، في إطار العلاقة الوثيقة التي ‏تجمع الناديين الشقيقين.‏

كما يُعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في الساعة الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق ‏على الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول إلى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من ‏التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتيفي الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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