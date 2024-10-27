الرياضة - 04:05 - غدًا.. الكشف عن الترتيبات الأمنية لمباراة الأهلي والعين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:05 مساءً - يعقد الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والعين في الساعة الحادية عشرة صباح غدٍ الاثنين، للاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بمباراة الفريقين في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

ويقام الاجتماع الفني في حضور ممثلي الأجهزة الأمنية، والمنسقين الأمنيين لكلا الناديين، لوضع الترتيبات الأخيرة الخاصة بالمباراة.

وحرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، على التواصل مع مسئولي نادي العين الإماراتي، للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بالبعثة، والتأكيد على بذلك كافة الجهود الممكنة، والعمل على توفير كل سبل الراحة للبعثة، في إطار العلاقة الوثيقة التي تجمع الناديين الشقيقين.

ويعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في الساعة الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة، للاتفاق على الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول الى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمباراة.