الرياضة - 04:05 - التشكيل الرسمي لمباراة وست هام ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:05 مساءً - وست هام ضد مان يونايتد.. أعلن الثنائي ديفيد مويس وإيرك تين هاج، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض مباراة وست هام ضد مان يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة وست هام ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «لندن الأولمبي» معقل المطارق.

وست هام ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا على وست هام اليوم، وهو يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 11 نقطة من 8 مباريات خاضها «الشياطين» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وثلاث هزائم، وسقط في فخ التعادل خلال مباراتين.

بينما يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام، مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد، وهو في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 8 نقاط من 8 مباريات خاضها «المطارق» في البريميرليج حتى الآن، بواقع انتصارين وأربع هزائم، وسقط في فخ التعادل خلال مباراتين.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وست هام في حراسة المرمى أندريه أونانا في خط الدفاع ديوجو دالوت ماتياس دي ليخت ليساندرو مارتينيز نصير مزراوي في خط الوسط برونو فيرنانديز كريستيان إريكسين كاسيميرو ماركوس راشفورد في خط الهجوم أليخاندرو جرناتشو راسموس هويلاند

تشكيل وست هام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل وست هام على النحو التالي