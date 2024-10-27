حارس برشلونة يدخن في غرفة الملابس احتفالا بالفوز على ريال مدريد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:00 مساءً - احتفل فويتشيك تشيزني، حارس برشلونة، بالفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة في كلاسيكو الدوري الإسباني، مساء أمس السبت، وهو يدخن داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها تشيزني خلال مسيرته مع كرة القدم بسبب التدخين، إلا أن الحارس العائد مؤخرا من الاعتزال، لا يعتزم الإقلاع عن التدخين حيث ظهر وهو يدخن في غرفة ملابس برشلونة بعد الفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة.

وظهر تشيزني في فيديو نشره نادي برشلونة على منصات التواصل الاجتماعي وهو يدخن، ويحتفل مع اللاعبين داخل غرفة تغيير الملابس، ورغم أن اللقطة لم تكن واضحة بشكل كبير، إذ كان يقف الحارس خلف اللاعبين، فإن الجماهير لاحظت الدخان المتصاعد بشكل كبير من فم اللاعب.

واشتهر الحارس البولندي بعدة مواقف خارج الملعب، أبرزها واقعة التدخين خلال فترة لعبه مع نادي آرسنال الإنجليزي.

وعقب انضمامه للفريق الكتالوني، رد تشيزني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، على سؤال بشأن إمكانية الإقلاع عن التدخين، قائلا: "هذه أمور لا أغيرها في حياتي الشخصية، وليست من شأن أحد إذا كنت أدخن، إنه غير مؤثر، أعتقد أنه لا يؤثر، وما أفعله في الملعب هو العمل بجهد مضاعف".

وأضاف: "إذا كان أحدهم يعتقد أنني سأغير طريقتي في حياتي الشخصية، فعليه التفكير في الأمر مرة أخرى، لأنني كما أنا، كنت هكذا طوال حياتي، وهذه الأمور ليست من شأن أحد، أريد أن يحكموا عليّ كحارس مرمى وليس من خلال البحث عن قصص لا تهم أحدًا".

ويبدو أن تشيزني لن يتخلى عن هذه العادة، رغم الانتقادات الكبيرة التي نالها خلال مسيرته منذ واقعة 2015، وحتى الآن.

موقف رئيس ريال مدريد من استمرار أنشيلوتي بعد السقوط أمام برشلونة

فيما كشفت تقارير صحفية إسبانية، موقف إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، من استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي، بعد السقوط برباعية أمام برشلونة في الكلاسيكو أمس السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الدوري الإسباني.

وكشفت شبكة “ريليفو” الإسبانية أن وضع كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد غير جيد، حيث تحوم الشكوك حول استمراره كمدرب في الملكي بعدما تفوق عليه، هانز فليك مدرب برشلونة في أولى مبارياته بالكلاسيكو.

وأضافت الشبكة الإسبانية أنه على الرغم من وضع كارلو أنشيلوتي الحساس، إلا أنه لا يزال يتمتع بدعم الإدارة مثل فلورنتينو بيريز، فهو يعتبر المدرب أسطورة النادي ولهذا السبب يفكر في منحه منصب حتى لو رحل عن تدريب الفريق.

وشددت الشبكة على أنه في الوقت الحالي، ليس هناك تفكير في تغيير أنشيلوتي الذي يمتد عقده حتى 30 يونيو 2026، لكن ربما تكون خسارة الكلاسيكو مؤثرة على المدى الطويل في استمرار الإيطالي، كما أن البعض داخل النادي يعتقد أن حان وقت التغيير، وبالتالي، الدعم لم يعد قويًّا كما كان في السابق والكلاسيكو قد يزيد الأمر توترًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.