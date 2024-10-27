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الرياضة - 03:49 - غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:49 - غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:49 - غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والعين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ونادي العين الإماراتي، غدا الاثنين لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الثلاثاء ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

من المقرر أن يعقد الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة، للاتفاق على الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول الى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

ويخوض الفريق مرانه الأخير في السادسة مساء غدٍ الاثنين على استاد القاهرة الدولي، قبل دخول معسكر مغلق، استعدادا للمباراة المرتقبة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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