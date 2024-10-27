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الرياضة - 03:49 - تعرف على موعد المران الأخير للأهلي استعدادًا لمواجهة العين بكأس الانتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:49 - تعرف على موعد المران الأخير للأهلي استعدادًا لمواجهة العين بكأس الانتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:49 - تعرف على موعد المران الأخير للأهلي استعدادًا لمواجهة العين بكأس الانتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير غدًا الاثنين على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة فريق العين الإماراتي التي تجمع الفريقين ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

من المقرر أن ينطلق مران الفريق في الساعة السادسة مساءً، ويتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع الساعة الأولى، وفقا للوائح البطولة.

كان الفريق قد بدأ تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة أمس السبت، استعدادا لمواجهة العين التي تقام مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وعادت بعثة الفريق من الإمارات صباح الجمعة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك في النهائي الذي أقيم باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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