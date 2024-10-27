الرياضة - 03:49 - موعد المؤتمر الصحفي لمدرب العين الإماراتي قبل مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - يحضر هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، وكابتن الفريق، غدا المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي التي تجمع الفريقين مساء الثلاثاء ببطولة كأس الانتركونتيننتال.

وينطلق المؤتمر الصحفي لنادي العين في السابعة مساء غد الاثنين، ويقام باستاد القاهرة الدولي، للرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة عن المباراة التي تجمع الناديين الشقيقين.

ويخوض الفريق الإماراتي مرانه الأخير في الثامنة مساءً على استاد القاهرة، في حضور وسائل الإعلام خلال الربع الساعة الأولى، وفقا للوائح البطولة، وذلك بناء على رغبة نادي العين بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في الساعة الثانية عشرة ظهرا باستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة، للاتفاق على الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.