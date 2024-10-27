الرياضة - 03:49 - ليفربول يحدد 4 بدائل لأرنولد مع اقتراب رحيله لريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - يستعد نادي ليفربول للانتقالات لاستبدال الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يبدو أقرب إلى ريال مدريد بعد التطورات الأخيرة التي علمها موقع "كوت أوفسايد" الإنجليزي.

ويقضي الدولي الإنجليزي عامه الأخير من عقده مع ليفربول، ويبدو أن ليفربول يقر بأنه يتوجب عليه إيجاد بدائل للاعب، بعد تعثر مفاوضات تجديد أرنولد مع الريدز بحسب تقارير صحفية.

وأبلغت مصادر الموقع الإنجليزي أن ليفربول طلب معلومات عن وضع الظهير الأيمن لريد بول سالزبورج النمساوي عمار ديديتش.

ويبدو الدولي البوسني - البالغ من العمر 22 عامًا - موهبة رائعة، وأنه شق طريقه إلى قائمة أهداف ليفربول في هذا المركز، على الرغم من أن أسماء كبيرة أخرى لا تزال ضمن قائمة أهدافهم.

كما أن هناك أيضاً بدائل أخرى مثل جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن وفاندرسون لاعب موناكو الفرنسي وتياجو سانتوس لاعب ليل الفرنسي.

مع ذلك، قد يكون ديديتش هو الهدف الأكثر واقعية أمام ليفربول، حيث يُعرف عن سالزبورج أنه يبيع أفضل لاعبيه غالبًا للأندية الكبرى.

وكان ليفربول قد أجرى بعض المحادثات بشأن تجديد عقد أرنولد، لكن يبدو أن هذه المحادثات وصلت إلى طريق مسدود إلى حدٍ ما، مع تنامي الثقة لدى ريال مدريد بشأن استقدام اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى سانتياجو برنابيو مجانًا للموسم المقبل.