الرياضة - 03:49 - مانشيني يفجر مفاجآة بخصوص رحيله عن منتخب السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - تحدث الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني الأسبق لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن تفاصيل رحيله عن تدريب الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مانشيني في تصريحاته لصحيفة «الاقتصادية» السعودية: "تنازلت عن أكثر من نصف قيمة الشرط الجزائي في عقدي كمدرب للمنتخب السعودي".

وأضاف: "ما تنازلت عنه يصل لحوالي 60% إلى 70% من قيمة الشرط الجزائي مع منتخب السعودية".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديرًا فنيًا لمنتخب الأخضر بعد فسخ العقد بالتراضي.

ورحل روبرتو مانشيني عن منتخب السعودية بالرغم من ارتباطه بالأخضر بعقد حتى عام 2027، لكنه رحل في الوقت الحالي بعد الاتفاق بين الطرفين.