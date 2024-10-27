أخبار الأهلي، موقف كهربا من العين وتشكيل الأحمر في كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:44 مساءً - النادي الأهلي، تقدم "كلمتك" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي، وكشف مصدر داخل الأهلي موقف محمود كهربا مهاجم الفريق بشأن التواجد في قائمة الفريق في مباراة العين الإماراتي مؤكدا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق لم يحسم موقفه بعد بشأن عودة اللاعب إلى الحسابات الفنية ولكن هناك مؤشرات قوية تؤكد استمرار خروجه من الحسابات الفنية رغم عودته الي التدريبات الجماعية أمس.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال بعد غد الثلاثاء.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة العين الإماراتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر في السادسة مساء غد الاثنين استعداداته لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي في الخامسة والربع مساء غد الاثنين للحديث عن مباراة العين الإماراتي المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال.

وتصل بعثة العين الإماراتي اليوم الي القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات كأس انتركونتيننتال.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة العين الإماراتي بعد غد الثلاثاء في كأس انتركونتيننتال.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره العين الإماراتي، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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