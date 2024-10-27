أسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:44 مساءً - شهد الدوري البرازيلي أسرع حالة طرد في التاريخ خلال إحدى المباريات التي أقيمت صباح اليوم الأحد.

أسرع حالة طرد في التاريخ

وتلقى رافا سيلفا مهاجم فريق كروزيرو، البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريق أتلتيكو باراناينسي صباح الأحد بالدوري البرازيلي.

وتعرض رافا سيلفا للطرد بعدما اعتدى على كايك روشا لاعب باراناينسي، بمرفقه أسفل رقبته قليلًا في كرة مشتركة بعد مرور 3 ثوان فقط من بداية المباراة.

ولعب كروزيرو المباراة بعشرة لاعبين وخسر اللقاء بنتيجة صفر / 3.

وأشهر الحكم رودريجو خوسيه بيريرا بطرد رافا سيلفا لاعب كروزيرو 32 عاًما في واحدة من أسرع البطاقات الحمراء التي يتم إشهارها في تاريخ كرة القدم.

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