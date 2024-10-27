موقف رئيس ريال مدريد من استمرار أنشيلوتي بعد السقوط أمام برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسبانية، موقف إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيرير، من استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي، بعد السقوط برباعية أمام برشلونة في الكلاسيكو أمس السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الدوري الإسباني.

وكشفت شبكة “ريليفو” الإسبانية أن وضع كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد غير جيد، حيث تحوم الشكوك حول استمراره كمدرب في الملكي بعدما تفوق عليه، هانز فليك مدرب برشلونة في أولى مبارياته بالكلاسيكو.

وأضافت الشبكة الإسبانية أنه على الرغم من وضع كارلو أنشيلوتي الحساس، إلا أنه لا يزال يتمتع بدعم الإدارة مثل فلورنتينو بيريز، فهو يعتبر المدرب أسطورة النادي ولهذا السبب يفكر في منحه منصب حتى لو رحل عن تدريب الفريق.

وشددت الشبكة على أنه في الوقت الحالي، ليس هناك تفكير في تغيير أنشيلوتي الذي يمتد عقده حتى 30 يونيو 2026، لكن ربما تكون خسارة الكلاسيكو مؤثرة على المدى الطويل في استمرار الإيطالي، كما أن البعض داخل النادي يعتقد أن حان وقت التغيير، وبالتالي، الدعم لم يعد قويًّا كما كان في السابق والكلاسيكو قد يزيد الأمر توترًا.

رابطة الدوري الإسباني تدين عنصرية جماهير ريال مدريد ضد لاعبي برشلونة

فيما أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًّا بسبب وقائع العنصرية التي حدثت في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أمس السبت، في الجولة الحادية عشر من الليجا، والتي انتهت بفوز كبير لبرشلونة برباعية نظيفة.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، تعرض لامين يامال لإهانات عنصرية شديدة من قبل بعض جماهير ريال مدريد خلال مباراة الأمس أثناء احتفاله بهدفه الذي أحرزه في شباك أندريه لونين، حيث قامت بعض جماهير ريال مدريد بتوجيه بعض الكلمات المسيئة للإسباني الدولي مثل: "يا أسود يا ملعون، يا لقيط، يا ابن اللعينة"، من خلال فيديوهات منتشرة بعد المباراة.

كما تلقى رافينيا لاعب برشلونة نصيبه من الهتافات العنصرية لجماهير ريال مدريد، بعد احتفاله بهدفه في شباك الملكي.

بيان الدوري الإسباني عن العنصرية في مباراة برشلونة وريال مدريد

وقالت رابطة الدوري الإسباني: "تدين رابطة الدوري الإسباني بشدة الأحداث التي وقعت في سانتياجو برنابيو وتظل ثابتة في التزامها بالقضاء على أي نوع من السلوك العنصري والكراهية داخل وخارج الملعب.

وأضافت الرابطة في بيانها: "في ضوء الأحداث التي وقعت خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة، لوحظ فيها سلوك عنصري لا يمكن السكوت عنه، ستظل رابطة الدوري الإسباني تكافح مثل هذه التظاهرات وستتعاون مع الشرطة وإبلاغهم بمرتبك مثل هذه الجرائم من توجيه تلك الإهانات العنصرية التي تلقاها لاعبي برشلونة".

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