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الرياضة - 03:15 - وفد من مجلس إدارة الأهلي في استقبال بعثة العين الإماراتي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:15 - وفد من مجلس إدارة الأهلي في استقبال بعثة العين الإماراتي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:15 - وفد من مجلس إدارة الأهلي في استقبال بعثة العين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تشكيل وفد يضم المهندس محمد سراج الدين، والنائب محمد الجارحي، والكابتن حسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي لاستقبال بعثة نادي العين الإماراتي الشقيق عند الوصول مساء اليوم بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة.

يذكر أن فريقي الأهلي والعين يتباريان على كأس الإنتركونتيننتال بعد غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي والعين، وذلك في ثاني مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال هذا العام 2024.

الأهلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتيننتال، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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