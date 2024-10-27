كلاسيكو الدوري الفرنسي، قائمة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراة أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد، في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الفرنسي.



وتواجد النجم المغربي، أشرف حكيمي، على رأس القائمة الباريسية، التي ضمت 21 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

دوناروما، سافونوف، تيناس، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديس، بيرالدو، سكرينيار، زاجي، رويز، فيتينيا، مايولو، زاير إيمري، جواو نيفيز، دوي، ديمبلي، أسينسيو، لي كانج، مواني، وباركولا.



في المقابل، سيغيب الثلاثي لوكاس هرنانديز وبرسنيل كيمبيمبي وجونسالو راموس، للتعافي من إصابات مختلفة، تبعدهم عن الملاعب منذ فترة طويلة.

ويعتلي سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 20 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن موناكو صاحب المركز الثاني، وخلفهما مارسيليا (17 نقطة) في المركز الثالث.

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