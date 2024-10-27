موعد مباراة الأهلي وسيراميكا بالجولة الأولى بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - يستعد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا لمواجهتهما المرتقبة بالجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة موسم 2024\2025

ويدخل الاهلي مواجهة سيراميكا بعدما سيخوض مواجهة العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة الدولي ببطولة الإنتركونتيننتال.

أما سيراميكا فيواجه الأهلي بعد خسارته الأخيرة للمركز الثالث بالسوبر المصري أمام بيراميدز وسبقها خسارته من الاهلي بنصف نهائي البطولة

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا بالجولة الاولي بالدوري المصري

ويلتقي فريقا الاهلي وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء السبت القادم باستاد السلام بالجولة الاولي ببطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة موسم 2024\2025

نظام الدوري المصري الجديد

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

مباريات سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

الأسبوع الأول.. الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. ستاد السلام

الأسبوع الثاني.. سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع الثالث.. حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا.. ستاد حرس الحدود

الأسبوع الرابع.. سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع الخامس.. الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي

الأسبوع السادس.. البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي

الأسبوع السابع.. سيراميكا كليوباترا والمصري.. ستاد برج العرب

الأسبوع الثامن.. طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.. ستاد جهاز الرياضة

الأسبوع التاسع.. سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع العاشر.. غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.. ستاد غزل المحلة

الأسبوع الحادي عشر.. سيراميكا كليوباترا وسموحة.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع الثاني عشر.. سيراميكا كليوباترا وفاركو.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع الثالث عشر.. زد وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي

الأسبوع الرابع عشر.. سيراميكا كليوباترا وإنبي.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع الخامس عشر.. الجونة وسيراميكا كليوباترا.. ستاد خالد بشارة

الأسبوع السادس عشر.. سيراميكا كليوباترا وبتروجت.. ستاد المقاولون العرب

الأسبوع السابع عشر.. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.. ستاد ٣٠ يونيو



مباريات سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة للموسم الجديد

ووقع فريق في المجموعة الثانية، حيث جاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة – مودرن سبورت – بتروجت – الجونة

المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا كليوباترا – زد – البنك الأهلي – غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي – طلائع الجيش – إنبي – فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز – الاتحاد – الإسماعيلي – حرس الحدود



ترتيب مباريات سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة

- سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.. ستاد المقاولون العرب

- سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.. ستاد المقاولون العرب

- المصري وسيراميكا كليوباترا.. ستاد برج العرب

- زد وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي

صفقات سيراميكا للموسم الجديد

وضم فريق سيراميكا كلًّا من:

أحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد القندوسي وأحمد اشرف من الأهلي.

إسلام عيسى وفاخري لاكاي ومحمود زلاكة وعبد الله مجدي ومحمد صادق من بيراميدز.

وحسين السيد من المصري وأيمن سعيد موكا من الجونة والأوغندي عباسيكيون من فيلا الأوغندي

ويوسف عفيفي ومحمود الزيني من ديروط.

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