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الرياضة - 02:46 - الأهلي يخصص تذاكر ودعوات لجماهير العين.. وبوابة خاصة للدخول - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:46 - الأهلي يخصص تذاكر ودعوات لجماهير العين.. وبوابة خاصة للدخول - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - الأهلي يخصص تذاكر ودعوات لجماهير العين.. وبوابة خاصة للدخول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:46 مساءً - كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين الشقيق بخلاف 300 مقعد في الدرجة الأولى، ومثلهم في المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات.

كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين، وكذلك بوابة خاصة لدخول جماهير النادي الضيف لمنع حدوث أي تكدس بين الجماهير.

وقال إنه تمت الاستجابة لكافة طلبات نادي العين بالتنسيق الكامل مع كافة السلطات المصرية، وتوفير كل سبل الراحة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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