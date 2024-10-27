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الرياضة - 02:46 - تشابي ألونسو: باير ليفركوزن يفتقد للاستقرار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:46 - تشابي ألونسو: باير ليفركوزن يفتقد للاستقرار - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - تشابي ألونسو: باير ليفركوزن يفتقد للاستقرار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:46 مساءً - تساءل تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، عما إذا كان فريقه يدافع بشكل ضعيف للغاية، وقال إنهم يفتقدون للاستقرار بعدما فشل حامل اللقب في الحفاظ على تقدمه مرتين أمام فيردر بريمن لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2 أمس السبت.

وقال ألونسو:"في النهاية، لا يمكننا أن نشعر بالرضا بعدما فشلنا في الحفاظ على تقدمنا مرتين. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا لنا خلال هذا الموسم".

يوم الأربعاء الماضي، تقدم باير ليفركوزن على ستاد بريست بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا، ولكن المباراة انتهت بالتعادل 1/1. كما تعادل الفريق مطلع هذا الشهر 2/2 أمام هولشتاين كييل رغم أنه كان متقدما بهدفين نظيفين.

وأضاف ألونسو:" في هذه اللحظة، نحن نفتقد للاستقرار. إذا استطعنا استعادته، ستتحسن نتائجنا".

وخلال هذا الموسم حتى الآن تلقت شباك ليفركوزن 15 هدفا، هذا العدد من الأهداف كان الفريق تلقاه بعد مرور 22 جولة من الموسم الماضي.

ويحتاج ليفركوزن لإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن، حيث يهدف الفريق لتفادي التعثر أمام فريق إلفسبيرج، المنافس بدوري الدرجة الثانية، عندما يلتقيان يوم الثلاثاء المقبل بكأس ألمانيا.

وقال جرانيت تشاكا لاعب خط الوسط:" لا نسمح بمرور الكثير من الفرص على مرمانا، ولكن الأهداف التي نتلقاها سهلة وبسيطة للغاية. لا يمكن لهذا أن يحدث في هذا المستوى".

وشدد جوناثان تاه، مدافع ليفركوزن، على ان الفريق بحاجة للدفاع بشكل أفضل، وأكد:" الأمر يبدأ بنا في خط الدفاع- حيث يجب أن نتحمل المسؤولية. يجب أن يتحسن هذا".

ولن تصبح مباريات ليفركوزن أسهل بعد مباراة الكأس، حيث سيلتقي بشتوتجارت، وصيف الموسم الماضي، في الدوري الألماني ثم يحل بعدها ضيفا على ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويرى تاه أن التحديات المقبلة فرصة "لإثبات أنفسنا مرة أخرى، وإسكات كل الأشخاص الذين بدأوا يتحدثون حاليا".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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