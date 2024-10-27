محمد عبد المنعم يتصدر قائمة نيس لمباراة موناكو في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:37 مساءً - تواجد محمد عبد المنعم لاعب منتخبنا الوطني، في قائمة فريقه نيس لمباراة موناكو في الدوري الفرنسي المقرر لها مساء اليوم الأحد.

قائمة نيس ضد موناكو

وضمت قائمة نيس لمباراة موناكو كل من..

وانتهت مباراة نانت ضد نيس وبمشاركة مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، بنتيجة 1/1، في اللقاء الذي جرى الأحد الماضي على ملعب لا البوجوار، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

سجل ماتيس أبلين هدف نانت في الدقيقة 67، وتعادل إيفان جويساند لفريق نيس في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نانت المركز التاسع برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي نيس في المركز الثامن بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

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