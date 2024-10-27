الرياضة - 02:30 - شبانة: عقوبات الزمالك بحاجة لدراسة وقرارات إنضباطية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - تعجب الإعلامي محمد شبانة من كثرة الأزمات والعقوبات الموقعة على الزمالك خلال الفترات الأخيرة مؤكدا أن الفريق بحاجة لقرارات انضباطية رادعة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك خسر العديد من الأموال كان في أشد الحاجة إليها بسبب الأمور الانضباطية والتنظيمية وهو ما يلزم إدارة النادي بدراسة الموقف وإصدار قرارات قوية تعيد الانضباط خاصة وأن الكاف عاقب النادي أيضا منذ فترة قريبة بسبب احداث نهائي بطولة الكونفدرالية.