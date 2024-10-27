تفاصيل رد فينيسيوس جونيور على سخرية جافي في الكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - ذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد رد على سخرية جافي نجم برشلونة منه في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت في الجولة 11 من الدوري الإسباني، وحسمها البارسا برباعية نظيفة..



ورد فينيسيوس جونيور على سخرية جافي خلال مواجهة الكلاسيكو قائلا له: "نعم.. نعم.. يوم الإثنين سأذهب للحصول على الكرة الذهبية".

ويعد فينيسيوس المرشح الأبرز لحصد البالون دور، في ظل مستوياته المميزة مع الملكي خلال الموسم الماضي.

سخرية جافي من فينيسيوس جونيور

وشارك جافي كبديل في المباراة عند الدقيقة 87 لكن في الدقيقة الأخيرة اشتد التنافس بين نجم برشلونة وفينيسيوس جونيور عند خط التماس.

وبعد أن بدا أن التوتر قد هدأ وجه جافي رسالة قوية إلى نجم الريال مذكرًا إياه بنتيجة المباراة حيث أشار بأصابعه الأربعة قائلا "أربعة!" وفقًا للقطات أذاعتها شبكة "DAZN".

جافي

مباراةريال مدريد وبرشلونة

وكان الميرنجي خسر بنتيجة 0-4، أمام برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة ال11 من الليجا.



وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي "هدفان"، لامين يامال، ورافينيا في الدقائق 54، 56، 77، و84.

وبهذا الانتصار واصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد



ترتيب الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو



1 برشلونة، 30 نقطة.

2 ريال مدريد، 24 نقطة.

3 فياريال، 21 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 20 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 17 نقطة.

6 ريال مايوركا، 17 نقطة.

7 رايو فاييكانو، 16 نقطة.

8 ريال بيتيس، 15 نقطة.

9 أوساسونا، 15 نقطة.

10 إشبيلية، 15 نقطة.

11 سيلتا فيجو، 13 نقطة.

12 ريال سوسيداد، 12 نقطة.

13 جيرونا، 12 نقطة.

14 ألافيس، 10 نقاط.

15 إسبانيول، 10 نقاط.

16 خيتافي، 9 نقاط.

17 لاس بالماس، 9 نقاط.

18 ليجانيس، 8 نقاط.

19 بلد الوليد، 8 نقاط.

20 فالنسيا، 6 نقاط.

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