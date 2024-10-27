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حقيقة تغريم ميشالاك ماليًّا بسبب ركلة جزاء شيكابالا في السوبر المصري - أخبار كلمتك

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حقيقة تغريم ميشالاك ماليًّا بسبب ركلة جزاء شيكابالا في السوبر المصري - أخبار كلمتك

حقيقة تغريم ميشالاك ماليًّا بسبب ركلة جزاء شيكابالا في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - كشف الجهاز الفني الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن تغريم ميشالاك لاعب الفريق ماليًّا بسبب رفضه التسديد ركلة الجزاء ومطالبة شيكابالا بتسديدها والتي أهدرها الأخير

وأكد المصدر أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة النادي لم يتخذ قرارًا بتغريم أي لاعب بل بالعكس اللاعبين كانوا رجالًا في المباراة وقدموا أداء قويًّا أمام الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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