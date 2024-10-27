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الرياضة - 02:13 - الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة العين في بطولة ‏إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:13 - الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة العين في بطولة ‏إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:13 - الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة العين في بطولة ‏إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة العين الإماراتي التي تقام يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، في بطولة إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يؤدي لاعبو الفريق التدريبات كاملة على ملعب التتش التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مباراة العين بعد إغلاق ملف بطولة السوبر المصري.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح في نهائي البطولة التي أقيمت في دولة الإمارات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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