الرياضة - 02:13 - ريال مدريد يحقق في واقعة الإساءات العنصرية لـ لامين يامال في مباراة الكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تعرض لإساءات عنصرية في مباراة الكلاسيكو التي فاز بها فريقه على ريال مدريد برباعية نظيفة أمس السبت، وذلك في إشارة لمقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحدثت الإساءات بعدما سجل يامال الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 77 في ملعب سانتياجو برنابيو، معقل فريق الريال.

وذكر ريال في بيان اليوم الأحد إنهم فتحوا تحقيقا في الواقعة.

وذكر النادي:" فتح ريال مدريد تحقيقا من أجل تحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المشينة والحقيرة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة".

وأضاف البيان:" يدين ريال مدريد بشدة أي نوع من أنواع السلوك العنصري، أو كراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة، ويأسف النادي بشدة عن الاساءات التي وجهتها جماهير قليلة بالأمس في أحد أركان الملعب".

ويتوقع أن تقوم رابطة الدوري الإسباني بالتحقيق في الواقعة.

يذكر أنه فرضت السلطات الكروية في إسبانيا مؤخرا عقوبات أكثر صرامة على مثل هذه الحوادث، خاصة بعد قضية الإساءة العنصرية التي تعرض لها مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال مباراة أمام بلنسية في مايو/أيار 2023.

وفُرضت عقوبات على بلنسية من بينها حظر دخول جماهيره بشكل جزئي للمباريات. كما أصدرت محكمة إسبانية حكما بالسجن ثمانية أشهر على ثلاثة مشجعين.