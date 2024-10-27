ريال مدريد يصدر بيانا شديد اللهجة بعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 01:45 مساءً - أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا شديد اللهجة، بعد مباراته أمام برشلونة، في الكلاسيكو أمس السبت، ضمن الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، تعرض لامين يامال لإهانات عنصرية شديدة من قبل بعض جماهير ريال مدريد خلال مباراة الأمس أثناء احتفاله بهدفه الذي أحرزه في شباك أندريه لونين، حيث قامت بعض جماهير ريال مدريد بتوجيه بعض الكلمات المسيئة للإسباني الدولي مثل: "يا أسود يا ملعون، يا لقيط، يا ابن اللعينة"، من خلال فيديوهات منتشرة بعد المباراة.

كما تلقى رافينيا لاعب برشلونة نصيبه من الهتافات العنصرية لجماهير ريال مدريد، بعد احتفاله بهدفه في شباك الملكي.



بيان ريال مدريد بعد عنصرية مشجعيه ضد لامين يامال ورافينها

وقال ريال مدريد في بيان بعد عنصرية مشجعيه ضد لامين يامال ورافينها: "يدين النادي بشدة أي نوع من السلوكيات التي تنطوي على العنصرية وكراهية الأجانب أو العنف في كرة القدم والرياضة.

وأضا: “يعرب نادي ريال مدريد عن أسفه العميق للإهانات التي أطلقها بعض المشجعين في الليلة الماضية في أحد أركان الملعب”.

واختتم ريال مدريد بيانه: "فتح ريال مدريد تحقيقًا لتحديد هوية مرتكبي هذه الإهانات المؤسفة والحقيرة، من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة".

برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد رباعية كلاسيكو الأرض

فيما سخر برشلونة من ريال مدريد بعد فوزه في الكلاسيكو 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الحادية عشر من الليجا.

وكتب برشلونة عبر حسابه بموقع “تويتر”:

الفصول الأربعة: الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء

- العناصر الأربعة: الأرض، الماء، النار، الهواء

- المجموعات الغذائية الأربع: الفواكه، الخضروات، الحبوب، البروتين

- الأهداف الأربعة: ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي، لامين، رافينيا.

ورفع برشلونة فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 6 نقاط، حيث أصبح رصيد البرسا بقيادة مدربه فليك 30 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو

1 - برشلونة، 30 نقطة.

2 - ريال مدريد، 24 نقطة.

3 - فياريال، 21 نقطة.

4 - أتلتيكو مدريد، 20 نقطة.

5 - أتلتيك بلباو، 17 نقطة.

6 - ريال مايوركا، 17 نقطة.

7 - رايو فاييكانو، 16 نقطة.

8 - ريال بيتيس، 15 نقطة.

9 - أوساسونا، 15 نقطة.

10 - إشبيلية، 15 نقطة.

11 - سيلتا فيجو، 13 نقطة.

12 - ريال سوسيداد، 12 نقطة.

13 - جيرونا، 12 نقطة.

14 - ألافيس، 10 نقاط.

15 - إسبانيول، 10 نقاط.

16 - خيتافي، 9 نقاط.

17 - لاس بالماس، 9 نقاط.

18- ليجانيس، 8 نقاط.

19 - بلد الوليد، 8 نقاط.

20 - فالنسيا، 6 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وعلى صعيد آخر، كسر برشلونة، سلسلة اللا هزيمة لغريمه ريال مدريد، ومنعه من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الفريق الكتالوني.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن ريال مدريد قبل الكلاسيكو، وصل إلى 42 مباراة متتالية دون هزيمة في الليجا (فاز 31 وتعادل 11).

وكان من المفترض أن تكون مباراة الجولة الـ11 بالليجا، فرصة الريال لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم برشلونة، بعدم الهزيمة في 43 مباراة متتالية بالليجا، في الفترة من أبريل 2017 وحتى مايو 2018 (فاز 34 وتعادل 9).

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