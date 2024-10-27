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الرياضة - 12:58 - لفسخ العقد بالتراضي.. جلسة حاسمة بين إدارة الزمالك وسامسون - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:58 - لفسخ العقد بالتراضي.. جلسة حاسمة بين إدارة الزمالك وسامسون - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:58 - لفسخ العقد بالتراضي.. جلسة حاسمة بين إدارة الزمالك وسامسون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:58 مساءً - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة خاصة مع البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق الأبيض خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم ملف فسخ تعاقده مع الأبيض قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وعلمت الأسبوع من مصادرها داخل نادي الزمالك بأن الإدارة تصارع الزمن من أجل إنهاء عقد سامسون وفك الارتباط بالتراضي، منعا للوصول إلى نفق الشكاوى والقضايا في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويرغب الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في التعاقد مع جناح أيسر أجنبي لدعم صفوف الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يكون غير متعاقد مع أي ناد أخر بسبب انتهاء فترة القيد الصيفية في مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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