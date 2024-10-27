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جماهير الوداد المغربي تهاجم اللاعبين والمدرب بسبب سوء النتائج (فيديو) - أخبار كلمتك

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جماهير الوداد المغربي تهاجم اللاعبين والمدرب بسبب سوء النتائج (فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الوداد المغربي تهاجم اللاعبين والمدرب بسبب سوء النتائج (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - هاجمت جماهير فريق الوداد المغربي مدرب الفريق، رولاني موكوينا، بعد الهزيمة أمام نهضة بركان (1-0)، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.


كما هاجمت جماهير الفريق اللاعبين ورئيس النادي بالسب، والرشق بقارورات المياه عقب انتهاء المباراة.

وتواصل غضب الجماهير، التي هتفت ضد اللاعبين وهم يغادرون أسوار الملعب لاحقا، رافضين إعطاء تصريحات لوسائل الإعلام.


وعلق موكوينا على هذه الأحداث، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلا: "أتفهم هذا الغضب، لأنهم دعمونا كما ينبغي، وانتظروا منا الانتصار هنا بملعبنا، لكننا خذلناهم".

وأضاف: "لذلك أجدد اعتذاري لهم، رغم أننا قدمنا المباراة الأفضل لنا هذا الموسم، ولم نكن نستحق الخسارة".

وأردف المدرب الجنوب إفريقي: "لا يوجد تبرير لهذا السقوط الجديد، ونحن مطالبون بالتعويض والنهوض.. لا لوم على الجماهير، لأنهم يرغبون في مشاهدة فريقهم ينتصر على ملعبه".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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